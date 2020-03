In Germania altri 10 pazienti italiani

BERLINO, 24 MAR - Il Land tedesco del Nordreno-Westfalia prenderà nei prossimi giorni 10 pazienti italiani affetti da coronavirus dal Nord Italia. Lo riferisce Dpa. "E' solo una goccia. Ma vogliamo dare questo segnale: non siete soli", ha detto il ministro-presidente del Land, Armin Laschet, a margine di una seduta speciale del parlamento regionale a Duesseldorf. Intanto i primi 8 pazienti dalla Lombardia sono in corso di trasferimento a Lipsia, in Sassonia.