Turchia compra test rapidi dalla Cina

ISTANBUL, 23 MAR - La Turchia ha acquistato dalla Cina uno stock di 2 milioni di kit per la diagnosi rapida dell'infezione da coronavirus. Questi test, riferisce Milliyet, consentiranno di ottenere un risultato in circa 15 minuti, mentre al momento nei laboratori del Paese occorre un intervallo tra le 2 e le 3 ore. La commessa sarebbe stata facilitata dalle pressioni esercitate direttamente dal presidente Recep Tayyip Erdogan, attraverso un'associata in Qatar dell'azienda produttrice di Pechino. Con questi nuovi strumenti, la Turchia punta a effettuare nei 18 laboratori attualmente abilitati test in misura cinque volte superiore alla sua capacità attuale, passando da 2.500-3.000 fino a un massimo di 15 mila al giorno. Al momento, in Turchia sono stati registrati 1.236 casi di Covid-19 registrati e 30 decessi.