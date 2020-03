Coronavirus: Russia,438 casi di contagio

MOSCA, 23 MAR - Il numero di persone che hanno contratto il coronavirus in Russia è cresciuto fino a 438 nell'ultimo giorno. Lo ha detto il primo ministro russo Mikhail Mishustin. "In Russia la situazione non è così grave come in altri paesi, soprattutto in Europa. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 71 casi e 17 persone si sono riprese: un totale di 438 persone sono state contagiate", ha detto Mishustin in un incontro con i vice primi ministri. Lo riporta la Tass. Mishustin ha inoltre invitato gli anziani a rimanere a casa e a prendersi cura della loro salute per evitare di contrarre il coronavirus. "Mi rivolgo ora alle persone della generazione più anziana. Vi prego, prendete sul serio queste informazioni. Per non contrarre la malattia, è necessario rimanere a casa e non uscire se non è assolutamente necessario, non visitare luoghi affollati e astenersi temporaneamente da passeggiate e raduni", ha detto Mishustin durante un incontro con i vice primi ministri.