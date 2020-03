Stretta a NY, 100% lavoratori a casa

NEW YORK, 20 MAR - Il 100% dei lavoratori nello Stato di New York deve stare a casa, ad eccezione del personale essenziale al quale è consentito andare al lavoro. Lo annuncia il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo. "Restate a casa, non prendete i trasporti pubblici a meno che non sia necessario", dice Cuomo. Le restrizioni decise per lo stato di New York, ovvero lo stop delle attività non essenziali e il divieto di assembramento, potrebbero essere in vigore per mesi, ha sottolineato Cuomo, spiegando che le nuove disposizioni sono una legge: "ci saranno multe e la chiusura obbligatoria per le attività che non si adeguano". "Abbiamo chiesto agli internet provider di aumentare la capacità di dati e di farlo gratuitamente", aggiunge Cuomo spiegando che il suo staff sta lavorando per definire la lista dei servizi essenziali.