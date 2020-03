Oim,14.854 arrivi via mare in Ue in 2020

GINEVRA, 20 MAR - Almeno 14.854 migranti e rifugiati sono entrati in Europa via mare dall'inizio dell'anno a metà marzo 2020 e 219 persone sono morte mentre tentavano di attraversare il Mediterraneo. Lo riferisce oggi da Ginevra l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Gli arrivi registrano un aumento di quasi il 50% rispetto a quelli segnalati nello stesso periodo dell'anno scorso, quando l'Oim segnalava 10.771 arrivi, afferma l'Oim.