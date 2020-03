Macron, è solo l'inizio, lo Stato regge

PARIGI, 20 MAR - La Francia è solo "all'inizio della crisi" del coronavirus, ma "lo Stato regge": lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, recandosi alla cellula interministeriale di crisi per fare il punto sull'evoluzione della pandemia. Alla riunione della cellula interministeriale, nei sotterranei del ministero dell'Interno in place Beauvau, nel cuore di Parigi, seguirà un consiglio di Difesa per esaminare gli aspetti sanitari e di continuità della macchina economica, ha precisato il presidente dinanzi alle telecamere. "Abbiamo preso misure eccezionali per assorbire questa prima ondata. La crisi mobilita tutti e riguarda tutti gli aspetti della vita della nazione". E ancora: "Lo Stato regge, saremo in grado di affrontare la situazione fino alla fine", ha concluso, ringraziando i ministri di essere presenti "mattino, mezzogiorno, sera, e anche la notte".