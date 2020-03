Usa verso chiusura frontiera con Messico

WASHINGTON, 20 MAR - Usa e Messico stanno coordinando un piano per chiudere la frontiera al traffico non essenziale, come già avviene tra Usa e Canada. Lo ha confermato il dipartimento di stato americano, riferendo che il piano è stato discusso in una telefonata tra il segretario di stato Mike Pompeo e il suo collega messicano Marcelo Ebrad.