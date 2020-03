Russia inizia i test per un vaccino

MOSCA, 20 MAR - Il Servizio federale russo per la salute e i diritti dei consumatori (Rospotrebnadzor) ha annunciato l'inizio dei test di un vaccino contro il coronavirus Covid-19. Lo ha detto il Rospotrebnadzor sul suo sito web. "Il nostro centro di ricerca ha iniziato a testare un vaccino contro il nuovo coronavirus. In Russia, al fine di prevenire e controllare l'epidemia di Covid-19, il centro di ricerca statale di Virologia e Biotecnologia Vector, che fa capo al Rospotrebnadzor, ha prontamente sviluppato prototipi di vaccini basati su sei diverse piattaforme tecnologiche", ha detto. Al fine di determinare la sua efficacia, il vaccino dovrà ora essere testato per valutare la sua capacità di indurre risposte immunitarie. "Allo stesso tempo, i ricercatori si trovano ad affrontare numerose domande importanti: è necessario determinare la dose più efficace e la frequenza dell'iniezione del vaccino nonché un metodo e un programma di vaccinazione", si legge. Lo riporta Interfax.