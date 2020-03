Brasile chiude frontiere terrestri

(ANSA-AFP) - BRASILIA, 19 MAR - Il Brasile ha deciso la chiusura di tutte le frontiere terrestri per limitare la diffusione del coronavirus. Lo rendono noto fonti ufficiali. Oggi, durante una conferenza stampa in cui sono apparsi indossando mascherine di protezione, il presidente del Brasile Jair Bolsonaro e alcuni suoi ministri hanno annunciato le principali misure del governo per cercare di contenere la pandemia del nuovo coronavirus. Tra le iniziative vi sono l'investimento di 4 miliardi di reais per la popolazione vulnerabile, l'anticipo della tredicesima mensilità, oltre ad azioni di emergenza per l'aviazione civile e alla chiusura delle frontiere, a partire da quella con il Venezuela. L'esecutivo ha anche annunciato che rilascerà buoni per trasferire denaro a quella fetta della popolazione che non ha un lavoro stabile e che non riceve fondi da programmi sociali come il Bolsa Familia.