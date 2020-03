Partiti da Cuba passeggeri MS Braemar

L'AVANA, 19 MAR - Si è conclusa con la partenza dall'aeroporto di L'Avana di quattro aerei inviati dalla Gran Bretagna la vicenda dei 1.062 passeggeri e membri dell'equipaggio della nave da crociera MS Braemar della compagnia britannica Fred Olsen Cruise Lines, che ha ottenuto l'autorizzazione ieri di attraccare nel porto di Mariel a Cuba, dopo il rifiuto di poterlo fare la settimana scorsa a Barbados e nelle Bahamas. Via Twitter, il ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodríguez, ha confermato che "si conclude il ritorno in Gran Bretagna dei passeggeri della nave da crociera Ms Braemar. Le operazioni si sono svolte come previsto, e sono state adottate le adeguate misure sanitarie e di sicurezza". Passeggeri, tra cui anche italiani, e membri dell'equipaggio hanno preso posto su tre Airbus 330 inviati da British Airways, mentre cinque contagiati confermati da coronavirus e una quarantina di casi sospetti sono invece stati accolti a bordo di un quarto aereo-ospedale speciale predisposto dal governo di Londra.