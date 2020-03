Coronavirus: no blocco accessi a Londra

LONDRA, 19 MAR - Un portavoce di Downing Street ha frenato oggi sulle ipotesi di un lockdown totale imposto per decreto dal governo a Londra sullo sfondo dell'emergenza coronavirus. "Vi sono zero prospettive" di un blocco degli accesi in uscita e in entrata dalla capitale britannica, ha affermato, assicurando anche che al momento l'ordine pubblico è garantito dalla polizia e non dai militari messi in allerta dal ministero della Difesa.