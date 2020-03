Putin, 'non sono uno zar'

MOSCA, 19 MAR - Il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato che non si considera assolutamente uno zar. Nella sua intervista alla TASS per il progetto "20 domande a Vladimir Putin", il capo dello Stato ha affermato che uno zar si limita a impartire ordini, mentre il presidente lavora ogni giorno. "Uno zar è uno che si siede lì, guarda dall'alto in basso e dice: 'faranno ciò che gli ordino' mentre lui si prova un berretto e si guarda allo specchio", ha detto il presidente. Putin, che per 20 anni ha ricoperto le più alte cariche del governo russo, ha confessato che non gli è mai venuto in mente che la sua permanenza al timone del potere sarebbe durata così a lungo. "Non mi è mai passato per la testa. Non avrei mai pensato di finire qui. Non mi sarebbe mai venuto in mente", ha detto. A proposito della possibilità di abbandonare la corsa a un certo punto, Putin ha detto di sentirsi "responsabile di ciò che sta succedendo e di ciò che accadrà in futuro".