Gb: 676 casi in più, oltre 100 morti

LONDRA, 18 MAR - Accelera il contagio di coronavirus nel Regno Unito, toccando quota 2626 con un nuovo incremento record di 627 casi in più in 24 ore, secondo i dati aggiornati a stamattina dal ministero della Sanità britannico. Il numero dei test eseguiti ha superato invece quota 56.000, con circa 6000 tamponi in più in un giorno, in attesa del balzo fino a 25.000 tamponi giornalieri promesso oggi in Parlamento dal premier Boris Johnson. Sfonda quota 100 il totale dei morti accertati a causa del coronavirus nel Regno Unito. ono 104, 32 in più rispetto a ieri.