Trump, navi ospedale a NY e costa est

WASHINGTON, 18 MAR - Una nave ospedale è pronta ad andare a New York: lo ha detto Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca della task force Usa contro il coronavirus. Inizialmente il presidente aveva parlato di due navi ma poi ha precisato che la seconda andrà sulla costa orientale. E una nave ospedale da mille posti letto nel porto di New York era stata annunciata poco prima dal governatore Andrew Cuomo. "Questa è una guerra", ha detto Cuomo, che cita - traducendolo - il detto italiano "quando c'è la salute c'è tutto".