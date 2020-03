Ue: da Cina più di 2 mln di mascherine

BRUXELLES, 18 MAR - "Ho parlato col primo ministro cinese Li Keqiang" dell'emergenza del coronavirus "e mi ha annunciato che la Cina fornirà" all'Ue "due milioni di maschere chirurgiche, 200mila maschere N95, e 50mila kit per i test, che potranno essere inviate subito". Lo comunica la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, su Twitter. La Cina non ha dimenticato che a gennaio l'Unione le ha donato oltre 50 tonnellate di materiale. Oggi siamo grati per il sostegno della Cina. Serve il supporto reciproco nei momenti di bisogno".