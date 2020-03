Di Maio, frontiere chiuse se serve

ROMA, 18 MAR - "Sulla chiusura o meno delle frontiere ci affideremo alla comunità scientifica senza proclami. Le merci continueranno sempre a viaggiare, perché le nostre aziende devono lavorare. Compriamo Made in Italy al supermercato per aiutare le nostre aziende e i nostri lavoratori". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a 'L'aria che tira' su La7. "L'Unità di crisi della Farnesina riceve decine di migliaia di telefonate al giorno, gli ultimi numeri parlano di 30.000. La priorità sono i nostri studenti, Erasmus o non Erasmus, e i cittadini che erano andati temporaneamente in altri Paesi". "Ho sollecitato Alitalia a istituire nuovi voli da Madrid e da Malaga a Roma. E inizieranno nelle prossime ore", ha annunciato, precisando che anche da Londra Alitalia passerà da tre a quattro al giorno. Più un nuovo volo da Bucarest da venerdì