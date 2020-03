Unesco: metà studenti mondo senza scuola

PARIGI, 18 MAR - La metà degli studenti di tutto il mondo in questo momento non ha una scuola in cui andare per via dell'emergenza scatenata dall'epidemia da coronavirus. E' l'allarme lanciato dall'Unesco. Sono oltre 850 milioni gli alunni di tutte le età - dalle elementari all'università - che non stanno frequentando le lezioni. Un totale di 102 Paesi hanno chiuso completamente scuole e università, mentre altri 11 le hanno chiuse parzialmente: questa è "una sfida senza precedenti" per il settore dell'istruzione, ha sottolineiamo una fonte dell'Unesco.