Francia chiuderà mercati affollati

PARIGI, 18 MAR - I mercati "dove c'è ancora folla e che hanno molti banchi" saranno "chiusi", ha annunciato questa mattina il ministro della Salute francese, Olivier Veran, intervistato dalla tv LCI. "I mercati dove si compra da mangiare devono poter continuare a rifornire le persone", ha precisato, ma "quelli dove si vede che c'è affollamento, i mercati con molte bancarelle, i mercati in cui sono altre cose oltre l'alimentare, saranno chiusi". Nonostante le foto che vengono diffuse sui social di raggruppamenti di persone in mercati ortofrutticoli o nei parchi, Veran ha affermato che "Parigi oggi non ha più niente a che vedere con quanto era ieri". Il confinamento, ha precisato, lo applica anche a se stesso: "non mi muovo più dal ministero".