Kosovo, decreto per stato di emergenza

BELGRADO, 18 MAR - In Kosovo il presidente Hashim Thaci ha firmato oggi il decreto sull'imposizione nel Paese dello stato di emergenza a causa della diffusione del coronavirus. La decisione, riferiscono i media serbi, è stata presa in opposizione al governo, contrario a una tale misura. Per entrare in vigore, il decreto sullo stato di emergenza dovrà essere approvato dai due terzi dei deputati del Parlamento. In Kosovo si sono registrati finora 19 contagi da Covid-19.