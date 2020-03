Coronavirus: oggetto consiglio Onu

MOSCA, 18 MAR - I leader dei cinque paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU potrebbero discutere della crisi causata dall'epidemia di coronavirus durante il vertice. Lo ha detto l'ambasciatore francese in Russia Pierre Levy. "Non so ancora quale sarà l'ordine del giorno, ma personalmente penso che i leader potrebbero discutere la crisi attuale associata all'epidemia di coronavirus: siamo responsabili per l'ordine nel mondo", ha detto Levy in un'intervista a Kommersant. Il presidente francese Emmanuel Macron "è interessato ad approfondire il dialogo con la Russia", ha ricordato. La Francia, da membro permanente del Consiglio di Sicurezza, come la Russia, ha una certa responsabilità". Questo vertice "non può essere considerato come una nuova conferenza di Yalta o di Postdam", ha però sottolineato.