Coronavirus: primo morto in Brasile

SAN PAOLO, 17 MAR - Prima morte per coronavirus in Brasile. La segreteria di Sanità dello Stato di San Paolo ha confermato oggi che un residente della città omonima è morto stamane, senza fornire il nome, il sesso o l'età della vittima. Secondo l'ultimo bilancio ufficiale, nello Stato di San Paolo si concentra il maggior numero (152) dei casi di coronavirus confermati in Brasile, che in totale sono 234.