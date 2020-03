Germania: 6012 casi, 'ma sono di più'

BERLINO, 17 MAR - Il Robert Koch Institut registra 6012 casi positivi ufficiali al test da Coronavirus in Germania, "ma noi sappiamo che i casi sono certamente di più". Lo ha detto il presidente del Koch Institut, Lothar Wieler. "I test vanno fatti in modo molto strategico", ha poi aggiunto. Le misure adottate per il contenimento del Coronavirus in Germania vanno rispettate altrimenti nel giro di pochi mesi milioni di persone saranno contagiate, e questo va assolutamente evitato". Lo ha affermato il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, in conferenza stampa a Berlino. La diffusione va rallentata per consentire al sistema sanitario di reagire, e per evitare che molti malati in condizioni gravi arrivino allo stesso tempo nelle strutture sanitarie. "Le pandemie vanno avanti a ondate, questo è noto. La pandemia da Coronavirus, stando alle nostre valutazioni, potrà durare due anni. Ovviamente tanto più presto arriverà il vaccino tanto meglio è", ha aggiunto.