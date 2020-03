Erdogan-Merkel-Macron in videoconferenza

ISTANBUL, 17 MAR - Si svolgerà oggi in videoconferenza il vertice tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron, concordato la scorsa settimana per discutere della crisi dei migranti e della situazione in Siria. Al momento, la presidenza di Ankara non ha ancora fornito un orario ufficiale del trilaterale, che secondo i media locali dovrebbe tenersi nel pomeriggio. I colloqui erano inizialmente previsti a Istanbul, ma la formula è stata modificata nell'ambito delle misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus. Al centro del confronto c'è la richiesta turca di un nuovo accordo sui migranti, dopo che Erdogan ha definito superato quello del marzo 2016.