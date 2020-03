Xi a Conte, 'fiducia su vittoria Italia'

PECHINO, 16 MAR - La Cina elogia l'Italia la serie di "misure risolute" di prevenzione e controllo adottate dal governo italiano in risposta allo scoppio del contagio del nuovo coronavirus. Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping in una telefonata avuta in serata con il premier Giuseppe Conte, secondo quanto ha riferito il network statale Cctv. "La Cina sostiene con forza ed è pienamente fiduciosa nella vittoria dell'Italia sull'epidemia", ha affermato Xi.