La Bond girl Olga Kurylenko positiva

ROMA, 16 MAR - L'attrice Olga Kurylenko, 'Bond Girl' degli 007 targati Daniel Craig, ha annunciato di essere positiva al coronavirus. Lo riferisce la Cnn, spiegando che la star ucraina ha annunciato di essersi ammalata ieri via Instagram. "In realtà sono malata da quasi una settimana. Febbre e affaticamento sono i miei sintomi principali", ha scritto Kurylenko nella didascalia di una foto di una finestra del suo appartamento. "Abbi cura di te e prendilo sul serio!", ha aggiunto l'attrice 40enne, che tra le altre cose ha partecipato al secondo episodio della saga di James Bond interpretata da Daniel Craig, 'Quantum of Solace', nel 2008. Neanche Hollywood è stata risparmiata dal coronavirus. La settimana scorsa, il premio Oscar Tom Hanks aveva annunciato che lui e la moglie, l'attrice e cantante Rita Wilson, erano risultati positivi al test.