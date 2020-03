Coronavirus: Iran, restate a casa

TEHERAN, 15 MAR - Le autorità dell'Iran hanno chiesto alla popolazione di restare a casa nel tentativo di arginare la diffusione del coronavirus in uno dei Paesi più colpiti. "Cancellate tutti i vostri viaggi e rimanete nelle vostre abitazioni, solo così potremo vedere un miglioramento della situazione nei prossimi giorni", ha detto il portavoce del ministero della Salute in un messaggio trasmesso in televisione. I casi di coronavirus nel Paese sono saliti a 13.938 casi, ha reso noto il portavoce del ministero della salute, Kianoush Jahanpour, parlando in Tv. Le persone guarite - ha aggiunto - sono invece 4.790. I decessi nel Paese, secondo gli ultimi aggiornamenti dei media internazionali, sono saliti a 724 registrando un aumento di 113 casi in un giorno.