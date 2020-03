Coronavirus: Trump ha fatto il test

WASHINGTON, 14 MAR - "Ho fatto il test per il coronavirus": lo ha detto il presidente americano Donald Trump, spiegando che ancora non c'e' il risultato. "Ho fatto il test ieri sera", ha reso noto Trump, dopo che la Casa Bianca nelle ultime ore aveva ribadito che il presidente non presenta alcun sintomo da coronavirus e non ha bisogno di essere messo in quarantena.