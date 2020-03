Slovenia: prima riunione nuovo governo

(ANSAmed) - LUBIANA, 14 MAR - In Slovenia la prima riunione del nuovo governo guidato dal conservatore Janez Jansa, svoltasi a notte fonda dopo la fiducia arrivata in serata in Parlamento, ha portato a diverse decisioni operative sia per il funzionamento dell'esecutivo che per la gestione dell'emergenza coronavirus. E' stata innanzitutto istituita una apposita unità di crisi per coordinare le operazioni. Tutti i membri dell'esecutivo guidato da Janez Jansa si sono presentati con una mascherina per la seduta di lavoro, anche se nel Paese non è stata dichiarata alcuna zona rossa né una quarantena come quella vigente in Italia. L'unità di crisi sarà guidata dallo stesso premier Jansa. I principali cambiamenti finora si sono registrati proprio nel settore della sicurezza. Il ministro della Difesa e leader di Nuova Slovenia (NSi), Matej Tonin, ha rimosso il Capo di Stato Maggiore Alenka Ermenc e il responsabile dei Servizi di intelligence e sicurezza Dejan Matijevic.