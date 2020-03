Argentina, sospesi voli da Usa, Ue, Cina

BUENOS AIRES, 13 MAR - Il presidente Alberto Fernandez ha annunciato di aver firmato un decreto in base al quale si dispone la sospensione per 30 giorni dei voli verso l'Argentina da Paesi a rischio coronavirus, fra cui Usa, Europa, Cina, Iran, Giappone e Corea del Sud. In un messaggio a reti radiotelevisive unificate, il capo dello Stato ha precisato che la misura entrerà in vigore martedì prossimo e che, fino ad allora, le compagnie aeree potranno operare per permettere il ritorno dei cittadini nei loro Paesi di residenza. Il decreto prevede inoltre, insieme a varie misure di contrasto dell'espandersi del virus Covid-19, anche la dichiarazione di emergenza sanitaria nazionale per un anno, e l'obbligo di quarantena di 14 giorni - sono previste severe sanzioni penali per i trasgressori - per coloro che rientrino in Argentina dopo aver visitato uno dei Paesi a rischio.