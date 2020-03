'Blocco Trump? Occidente sia unito'

ROMA, 12 MAR - "Mi auguro si possa risolvere quanto prima la questione dei voli, non possiamo ragionare come singoli Paesi perché questa è una emergenza che riguarda tutti, non solo l'Italia e presto toccherà anche altri. Per l'Occidente è il momento di essere unito e compatto. Noi come Italia siamo intervenuti per primi applicando misure stringenti. Se mettiamo insieme le forze sconfiggeremo prima il virus". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervistato da Christiane Amanpour sulla Cnn a proposito del blocco voli dall'Europa agli Usa deciso da Donald Trump.