Coronavirus: test ai reali di Spagna

ROMA, 12 MAR - Dopo il governo anche i reali spagnoli sono stati sottoposti al test del coronavirus. Lo riferisce El Pais citando un portavoce di Palazzo. Una settimana fa la regina Letizia aveva avuto un incontro con la ministra per le Pari opportunità Irene Montero che è risultata positiva. Re Felipe e la consorte hanno effettuato esami "per tutta la mattinata come misura precauzionale". I risultati del test, ha precisato il portavoce, "saranno resi noti".