Germania: ultradestra è un rischio

BERLINO, 12 MAR - L'estremismo di destra è il maggior pericolo che corre attualmente la democrazia in Germania. Lo ha detto il presidente dell'ufficio federale dei Servizi interni in conferenza stampa a Berlino. Annunciando la decisione di mettere sotto sorveglianza l'ala destra di Afd ('Fluegel'), Thomas Haldenwang ha spiegato che in Germania ci sono 32 mila estremisti di destra, 12 mila dei quali sono ritenuti disposti al ricorso alla violenza.