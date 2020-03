Cremlino: parata 9 maggio confermata

MOSCA, 12 MAR - L'ipotesi di annullare la tradizionale parata del 9 maggio per la vittoria nella Seconda Guerra mondiale è fuori discussione al momento. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov quando gli è stato chiesto se Mosca intendesse annullare la parata per la diffusione del coronavirus. "Non ancora, i preparativi continuano e osserviamo la situazione", ha detto. Alla parata sono attesi molti capi di Stato e di governo, tra cui il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. Lo riporta la Tass.