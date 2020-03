Coronavirus: primo morto in Grecia

ROMA, 12 MAR - La Grecia registra la sua prima vittima a causa del coronavirus. Lo ha annunciato il ministero della Salute, secondo quanto riporta la Bbc. Si tratta di un uomo di 66 anni che aveva contratto il virus durante un tour religioso in bus in Israele ed Egitto il mese scorso. Ed è morto in ospedale a Patrasso. Diverse altre persone che hanno partecipato allo stesso tour sono ricoverata in ospedale o si trovano in quarantena. Finora in Grecia sono stati registrati 99 casi di contagio.