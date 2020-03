Oms: bene misure adottate dall'Italia

ROMA, 11 MAR - "Siamo incoraggiati dalle misure aggressive adottate dall'Italia, speriamo che abbiano effetti nei prossimi giorni". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing da Ginevra sull'epidemia di coronavirus. Analizzando i 4 paesi più colpiti dall'epidemia di coronavirus, "la Cina sta tenendo la situazione sotto controllo" ed anche in Corea del Sud si intravedono risultati positivi nel contenimento, ha aggiunto il direttore generale dell'Oms, sottolineando che non "è troppo tardi" per fermare l'epidemia e "non bisogna arrendersi".