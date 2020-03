Usa 2020: Biden Idaho, Sanders N.Dakota

NEW YORK, 11 MAR -Joe Biden ha vinto le primarie democratiche in Idaho, secondo le proiezioni dei principali media americani, portando a quattro gli stati conquistati nella notte del mini Supertuesday (anche Mississippi, Missouri e Michigan). A Bernie Sanders finora e' andato solo il North Dakota. Ancora 'too close to call' il risultato dello stato di Washington dove con il 70% dei voti scrutinati si registra un testa a testa.