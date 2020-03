Coronavirus: primo morto in Argentina

BUENOS AIRES, 11 MAR - Il ministero della Sanità argentino ha annunciato due nuovi casi di coronavirus, per un totale di 19 in tutto il Paese, con il primo decesso di una persona nell'ospedale Muniz di Buenos Aires. I due nuovi pazienti, riferisce l'agenzia di stampa Telam, sono un uomo di 42 anni rientrato a La Matanza, in provincia di Buenos Aires dalla Spagna, ed un giovane di 23 anni ritornato da un viaggio in Francia. Ieri il governo argentino ha esteso le misure per prevenire il contagio, raccomandando alla popolazione di non recarsi nelle zone di circolazione del virus (tutta l'Europa, gli Stati Uniti, l'Iran, la Cina, la Corea del sud ed il Giappone). Inoltre si suggerisce in particolare alle persone over 65, che costituiscono la popolazione a rischio, di compiere un isolamento sociale volontario.