Gb: finta Greta chiama principe Harry

LONDRA, 11 MAR - "Una decisione certamente non facile, ma giusta per la mia famiglia e per proteggere mio figlio". Sono le parole con cui il principe Harry avrebbe difeso la scelta presa assieme alla consorte Meghan di distaccarsi dagli impegni pubblici della royal family britannica in due telefonate con una coppia di comici russi, noti per aver beffato in passato numerosi vip planetari. A quanto pare i due lo hanno convito che a parlare fosse Greta Thumberg, la giovane attivista svedese impegnata contro i cambiamenti climatici, e il padre di lei.