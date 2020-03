Merkel,chiudere frontiere non è adeguato

BERLINO, 11 MAR - "La Germania non ritiene che chiudere le frontiere sia il modo adeguato di reagire". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel a una domanda sulle decisioni prese dall'Austria verso l'Italia per il coronavirus. "L'Europa non si deve isolare ma deve coordinarsi. Nessun sistema sanitario dovrà vivere una situazione di emergenza". ha detto la Merkel.