Migranti: Nyt, Grecia ha sito segreto

ISTANBUL, 11 MAR - La Grecia avrebbe creato "un sito segreto" nei pressi della frontiera con la Turchia dove trattenere i migranti entrati irregolarmente, per poi respingerli illegalmente, senza che possano presentare richiesta di asilo. Lo denuncia un'inchiesta del New York Times, secondo cui questo "centro extragiudiziale è una delle varie tattiche che Atene sta usando per evitare il ripetersi della crisi migratoria del 2015", dopo che Ankara ha riaperto le frontiere. L'inchiesta si basa su testimonianze e immagini satellitari. Il governo di Atene ha sempre negato respingimenti illegali.