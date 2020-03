Coronavirus: sesto caso a Malta

LA VALLETTA, 11 MAR - Il sesto caso di positività al contagio da coronavirus è emerso a Malta nel giro di cinque giorni, il primo di un maltese dopo la famiglia italiana (genitori e una figlia dodicenne) individuata sabato scorso e quella posta in isolamento ieri (padre e figlia). Anche l'uomo dichiarato positivo oggi è stato recentemente in vacanza in Italia. Al rientro, riferisce il sito della tv pubblica TVM, ha rispettato le norme e si è posto in auto-quarantena.