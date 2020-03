A Pechino quarantena per arrivi

PECHINO, 11 MAR - Tutti i viaggiatori internazionali in arrivo a Pechino saranno sottoposti al periodo di quarantena di 14 giorni per scongiurare il cosiddetto "contagio di ritorno" del coronavirus. La capitale cinese amplia la misura varata la scorsa settimana dedicata a Paesi particolarmente colpiti dall'epidemia come Corea del Sud, Iran, Italia e Giappone. "Chiunque arrivi da qualsiasi nazione dovrà rispettare una quarantena di 14 giorni", ha affermato in conferenza stampa Zhang Qiang, un funzionario della municipalità di Pechino.