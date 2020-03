Coronavirus: EasyJet blocca voli Italia

LONDRA, 10 MAR - Easyjet si aggiunge ai vettori che hanno deciso di sospendere tutti i voli da e per l'Italia: l'annuncio della grande compagnia low cost britannica è arrivato oggi pomeriggio, per ora sono cancellati tutti gli aerei in partenza o in arrivo negli aeroporti italiani per i prossimi due giorni, con successive revisioni previste fino al 4 aprile. Lo stop di EasyJet, dopo quello di British Airways e del colosso irlandese Ryanair, oltre che di Jet2, porta verso l'azzeramento temporaneo i collegamenti aerei fra Italia e Regno Unito.