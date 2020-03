Droni russi sorvolano distretti di Idlib

(ANSAmed) - BEIRUT, 10 MAR - Droni russi sorvolano la regione nord-occidentale siriana di Idlib, teatro da dicembre dell'offensiva governativa siriana e russa contro milizie filo-turche, ma dove da quattro giorni si respira una inedita calma dopo il cessate il fuoco negoziato tra Turchia e Russia il 5 marzo scorso. Dal primo dicembre ai primi di marzo l'offensiva russo-governativa siriana, secondo l'Onu, ha causato lo sfollamento di circa un milione di civili, di cui l'80% sono bambini (60%) e donne (21%). Il prossimo 15 marzo è previsto l'avvio di pattugliamenti congiunti russo-turchi a Idlib, in particolare lungo l'autostrada Latakia-Aleppo. I droni russi, secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), sorvolano i distretti di Idlib a ridosso di questa zona.