Kamala Harris appoggia Joe Biden

NEW YORK, 8 MAR - Kamala Harris, la senatrice della California ex candidata alla Casa Bianca, appoggia Joe Biden. Per l'ex vice presidente si tratta di un importante colpo in vista del voto in sei stati il 10 marzo. ""Non c'è nessuno più preparato di Joe per riportare onore e decenza nello Studio Ovale", afferma Harris impegnandosi a fare tutto quello che è in suo potere per aiutare la sua elezione.