Coronavirus: Francia, 949 casi, 16 morti

PARIGI, 7 MAR - Sono aumentati nelle ultime 24 ore a 949 i contagi da coronavirus in Francia, che ieri erano 613 (+336). Lo ha annunciato il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, aggiungendo che i morti sono oggi 16, il più forte aumento in un solo giorno (ieri erano 9). Le persone in rianimazione sono 45, 6 in più di ieri.