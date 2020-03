Coronavirus: Stato Ny dichiara emergenza

NEW YORK, 7 MAR - Andrew Cuomo dichiara l'emergenza nello Stato di New York per il coronavirus. Il governatore ha criticato poi il Centers for Disease Control and Prevention per la lentezza nei test. La dichiarazione dello stato di emergenza fa seguito ai crescenti timori di una diffusione del coronavirus nello stato di New York. Nelle ultime ore l'autista di un taxi nel Queens è risultato positivo al virus, costringendo più di 40 medici e infermieri che sono stati esposti a mettersi in quarantena. L'uomo si era recato in ospedale martedì scorso con i sintomi dell'influenza, poi è tornato a casa. Nei giorni successivi però è stato costretto a recarsi nuovamente al pronto soccorso in presenza di un peggioramento dei suoi sintomi. Le autorità stanno ora cercando di rintracciare gli eventuali clienti del suo taxi. E hanno avviato contatti con Uber e le altre società di trasporto per i controlli sugli autisti.