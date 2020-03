Ocasio-Cortez, sosterrò candidato finale

NEW YORK, 5 MAR - Alexandria Ocasio-Cortez, la deputata star dei democratici, non ha dubbi: è Bernie Sanders il candidato che dovrebbe sfidare Donald Trump. Lo ripete da mesi con toni non sempre concilianti nei confronti degli avversari del senatore del Vermont. Ma, a sorpresa, apre ad appoggiare chiunque sarà alla fine la scelta che verrà fuori dalle primarie, mostrando la volontà di non voler spaccare il partito "Sostengo Sanders fino alla fine, ma allo stesso tempo sosterrò chiunque sarà il candidato".