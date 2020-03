Elizabeth Warren sospende sua campagna

WASHINGTON, 5 MAR - "Oggi sospendo la campagna per la presidenza": lo ha annunciato Elizabeth Warren in una phone call al suo staff, come rende noto la sua campagna. "Non sarò più in gara ma la nostra battaglia non è finita", ha aggiunto, ringraziando i collaboratori e annunciando una conferenza stampa. Il ritiro della Warren spianerebbe a sinistra la strada a Bernie Sanders, soprattutto nel caso di un endorsement convinto. Prima di crollare nei sondaggi e nelle prime tornate di primarie, la senatrice era stata per un breve periodo tra i frontrunner, dimostrando che Sanders poteva alimentare una campagna contro l'establishment politico ed economico contando solo su un grande numero di piccoli donatori.