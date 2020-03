Rimandata a luglio fiera di Hannover

BERLINO, 04 MAR - Salta per ora la fiera di Hannover, un appuntamento importante per l'industria dell'automazione e dell'energia in Germania, che nel 2020 era in programma fra il 20 e il 24 aprile. In questo caso però l'appuntamento viene soltanto rimandato: l'evento si terrà infatti a luglio, dal 13 al 17. La fiera ospita 6000 espositori di 70 Paesi.